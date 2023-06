Mediaset, lo strappo di Sonia Bruganelli: "Non ci sono, organizzatevi"

27 giugno 2023 a

Aria di addio tra Sonia Bruganelli e Il Grande Fratello Vip. Da qualche giorno dai corridoi di Mediaset filtrano voci sempre più insistenti su un "ricambio totale" del cast del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Via tutti gli opinionisti, Sonia Bruganelli appunto e Orietta Berti. Ora arrivano quelle che sembrano a tutti gli effetti delle conferme direttamente dall'ufficio stampa della ex moglie di Paolo Bonolis e dalla stessa Bruganelli, su Instagram.

"Alla fine di questa edizione del Gfvip, vinta da Nikita e avvolta dalle polemiche, Sonia Bruganelli aveva dichiarato a mezzo stampa e social il ‘largo ai giovani’ - ha scritto Pipol Tv, rilanciando le indiscrezioni sul "divorzio" -. Nello specifico facendo i nomi di Soleil Stasi e Giulia Salemi. Proprio nei confronti di quest’ultima la Bruganelli aveva fatto il più grande in bocca al lupo, augurandole di prendere il suo posto, sedia che giustamente la giovane Giulia sogna".

Ci sarebbero già stati dei passi concreti. La stessa Bruganelli, si legge, "aveva confermato la sua non presenza per il terzo anno al GfVip, avvertendo i vertici Mediaset, i colleghi del reality e con gli stessi autori ne aveva parlato ben prima della finale. Esattamente un mese prima. Diversi i motivi, su tutti il fatto che Sonia al momento si trova su più produzioni. Una conosciuta ai più: ovvero la nuova e faticosa edizione di Ciao Darwin". Come dire: non è Signorini a "tagliare" la Bruganelli, ma Sonia a salutare la truppa, ma senza rancore. Anzi. "Per riconoscenza nei confronti dell’azienda e come dice il suo ufficio stampa Sabrina Laganà: 'Non ci sono, così voi potete organizzarvi, avendo tutto il tempo possibile'". Il post è stato condiviso su Instagram dalla stessa Bruganelli, a conferma della ricostruzione temporale.