Gino Paoli? "Prima di cantare si faceva una se***": sconcerto su Rai 1

Grande imbarazzo a Oggi è un altro giorno. A far arrossire, e non poco, Serena Bortone ci pensa Gino Paoli. O meglio Adriano Aragozzini. È lui, ospite su Rai 1 nella puntata di lunedì 26 giugno, a raccontare alcuni dettagli privatissimi della vita del cantautore nonché suo grande amico. A svelare il primo incontro è stato lo stesso discografico. All'epoca "scrivevo per Oggi e il direttore diede incarico di fare intervista a una giornalista, oltretutto famosissima oggi in politica. I nomi? Non si fanno e adesso ti spiego il perché".

Ecco la spiegazione: "Lei per fare questa intervista ci mise un mese e mezzo, due mesi perché aveva delle difficoltà. Va a farla, non aveva l’idea di come fosse Gino Paoli all’epoca e gli chiese: ‘Scusi, ma lei prima di cantare cosa fa?’. Errore clamoroso, perché Gino le rispose: ‘Io prima di cantare, mi faccio una s**a’. Lei gli diede del maleducato, del cafone e se ne andò via e non fece l’intervista".

Parole che hanno fatto calare il gelo in studio, ma che hanno portato Aragazzini a proseguire: "La risposta di Paoli divenne storica e poco dopo il direttore mi dette l’incarico di fare l’intervista a Paoli. Io ebbi la fortuna di incontrare Nanni Ricordi, cui raccontai l’aneddoto – che non conosceva – e mi fece fare l’intervista in due giorni. La prima domanda che gli posi fu la stessa dell’altra giornalista: Gino si mise a ridere con le lacrime agli occhi ed è nata un’amicizia che dura ancora oggi". Solo successivamente la Bortone è riuscita a far cambiare discorso al suo ospite, tra l'imbarazzo dei presenti.