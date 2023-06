Love Mi, l'ira furibonda durante il concerto: "Problema tecnico? Dramma"

28 giugno 2023 a

Love Mi? Un disastro. Il concerto benefico ideato da Fedez che è andato in scena ieri sera, 27 giugno, in piazza Duomo a Milano, ha dovuto fare i conti con parecchi problemi tecnici. A condurre la serata, quest’anno, una coppia inedita di conduttori, ovvero Mariasole Pollio e Max Angioni, che subentrano al posto di Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, che hanno presentato l’evento l’anno scorso. Moltissimi gli artisti che hanno partecipato al concerto: da Francesca Michielin a Emma Marrone, da Angelina Mango ad Achille Lauro e Mara Sattei, fino ad arrivare, ovviamente, a Fedez.

Ma qualcosa, come dicevamo è andato per il verso storto. Infatti diversi artisti hanno ritardato parecchi minuti prima di salire sul palco, lasciando i conduttori con le mani in mano. Poi il caso di Francesca Michielin. Dopo aver cantato i brani, il volto di X Factor pensava di dover lasciare il palco.

Tuttavia, non vedendo i conduttori raggiungerla, Francesca è rimasta con le mani in mano chiedendosi, scherzando, se dovesse congedarsi e intervistarsi da sola. E così sui social è scoppiata una vera e propria bufera con le proteste dei fan: "Un piccolo problema tecnico’ in questo problema si farà una puntata intera dei The Ferragnez terza stagione con il dramma dietro le quinte. #LoveMi”. Insomma gli inconvenienti tecnici hanno letteralmente mandato su tutte le furie gli spettatori.