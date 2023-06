Fedez trascina Franco Di Mare in tribunale: "Telefonata manipolata"

19 giugno 2023 a

Franco Di Mare imputato per diffamazione. A portarlo in tribunale ci ha pensato Fedez dopo il concertone del Primo Maggio 2021. L’allora direttore di Rai3 accusò il rapper di aver "manipolato" la registrazione di una telefonata con Ilaria Capitani, a quei tempi vicedirettrice della Terza Rete. Stando a quanto sostenuto dal marito di Chiara Ferragni, impegnato in un discorso a favore dell’approvazione del disegno di legge Zan contro l’omolesbotransfobia, Di Mare e la Capitani avrebbero chiesto di censurare il proprio discorso perché ritenuto "inopportuno al contesto".

Una versione dei fatti però smentita dalla Rai ma confermata da Fedez che aveva pubblicato sui suoi social la telefonata per dimostrare i tentativi di censura. Da lì la decisione di Fedez, all'anagrafe Federico Lucia, di querelare per diffamazione il fu direttore di Rai3. Il pubblico ministero Marcello Cascini ha così disposto la citazione diretta in giudizio. Il processo inizierà il 12 dicembre a Roma.

Secondo il pm Marcello Cascini i limiti di spazio imposti su Twitter, hanno consentito a Fedez di caricare solo "i punti più rilevanti" della telefonata senza, però, "alterarne il contenuto". Per questo l’accusa di Di Mare è stata considerata diffamatoria. Ora la parola passa al giudice. Sarà lui, una volta per tutte, a stabilire chi tra i due ha ragione.