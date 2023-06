Chiara Ferragni provoca Fedez: "Le mie tettine...", insulti

24 giugno 2023 a

a

a

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a far discutere sui social dopo aver pubblicato questa foto sui loro profili Instagram. La coppia sta trascorrendo una vacanza in Puglia insieme ai figli Leone e Vittoria. L'influencer li ha raggiunti con un volo da Montecarlo dove si trovava per un evento. Nello scatto Chiara indossa una magliettina bianca sulla quale si legge: "Anche se ho le tettine mi ami lo stesso?". E il rapper milanese in un commento alla foto risponde "Sì", con tanto di cuore rosa.

Tutto nasce dal solito hater che qualche giorno fa le aveva chiesto dove fosse finito il suo seno che, non si vedeva nemmeno. E la Ferragni gli aveva risposto di essere fiera del suo décolleté del quale non si è mai vergognata.



Inutile dire che il post ha fatto molto discutere. "Ultimamente state cadendo pochino nel ridicolo", scrive qualcuno. "State perdendo la dignità". E ancora. "Che cringe poi dice che non si deve valutare una donna in base alle sue forme"; "C'era una regola che zero tette e c***= intelligente ma manco quello", "Siete diventati due personaggi tristi che non sanno più cosa fare di se stessi."

Ma c'è anche chi difende Chiara Ferragni o ironizza: "Chiare' meglio te al naturale che tante tue colleghe pompate". Oppure: "Ho bisogno di sapere dove hai preso questa maglietta". "Una delle cose buone che ha fatto questa donna è stato sdoganare la seconda, la prima e anche la 0,5: era ora che qualcuna lo facesse", si legge ancora. "Grazie miss Ferragni".