Chiara Ferragni linciata per questa foto: "Che porcheria. Per i soldi pure..."

27 giugno 2023 a

Fa il suo lavoro su Instagram, Chiara Ferragni, e gli hater la ricoprono di insulti. Succede quasi quotidianamente, alla moglie di Fedez. La influencer e imprenditrice fashion sulle proprie pagine social alterna foto e scatti "privati" e intimi a quelli pubblicitari, in cui inserisce spot per i prodotti di cui è testimonial. In questo ultimo caso, una serie di prodotti di bellezza per i capelli. "Piccolo consiglio haircare per l'estate" scrive la Ferragni nelle sue storie su Instagram, pubblicando una serie di foto con i capelli "al naturale" e poi circondata dal set di creme, balsami, oli e shampoo vari.

Apriti cielo. "Questi sono le porcherie che sono contenute dentro lo shampoo che la signora Ferragni pubblicizza", scrive un commentatore, mentre la Ferragni viene sarcasticamente definita "la Pinocchia di Milano", accusandola cioè di dire bugie e mentire ai suoi follower. Il dibattito, se così si può chiamare, è una raffica di commenti pieni di veleno e livore. "Prodotti di pessima qualità, io non li consiglierei a nessuno", "Che falsa pubblicità vorrei proprio vedere se usa questi prodotti pur di far soldi", "Non compro niente, grazie", "Per i soldi sponsorizzerebbe pure la merd#". E via di seguito, con accuse di questo tenore. La Ferragni, elegantemente, ha scelto di glissare e non rispondere agli insulti.