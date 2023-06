Chiara Ferragni travolta dagli insulti: "Sui biglietti non finge"

Roberto Tortora 28 giugno 2023 a

a

a

Alberto Sordi diceva “io so io e voi nun siete un c***o” nel famoso Marchese del Grillo. Ai giorni nostri, chi può vantarsi di un così grande scarto sociale è Chiara Ferragni, imprenditrice digitale di successo e a cui le porte si aprono automaticamente al passaggio. Comprese quelle dei concerti, ultimo quello dei Coldplay al Meazza che l’ha vista, ovviamente, protagonista. La band di Chris Martin, dopo Napoli, ha fatto tappa nella città della Madonnina con quattro date che hanno letteralmente fatto impazzire i fan, compresi molti personaggi dello spettacolo che hanno assistito all’evento. E i biglietti, manco a dirlo, sono stati polverizzati. La Ferragni ha ovviamente documentato il tutto sui social con moltissime stories, in cui si mostra insieme alla sorella e all’amica Chiara Biasi. Un modo per portare con sé al concerto anche tutti quei fan che sono rimasti senza il prezioso ticket.

A fine spettacolo, la moglie di Fedez ha poi ringraziato gli organizzatori dell’evento taggandoli, nello specifico LiveNation, la piattaforma digitale di vendita tagliandi. Un gesto che… ha fatto infuriare i fan, perché simbolo evidente che alla Ferragni le sia stato regalato più di un biglietto e che, in questo modo, in molti siano rimasti fregati non riuscendo ad acquistarli.

"Una vergogna! Vogliamo andare avanti così?": il big della politica fatto a pezzi da Giulia Salemi

E giù polemiche su Twitter: “Non finge nemmeno che le abbiano regalato i biglietti”, “Privilegiata in tutto e per tutto”, “Sicuramente avrà faticato a trovare i biglietti per la serata e sarà rimasta in conda sul sito delle ore ad aspettare il suo turno”. Questi i commenti meno offensivi. Come al solito, la fashion blogger non si è curata di loro, ma è andata avanti e si è subito resa protagonista di un altro concerto, il LoveMi in piazza Duomo organizzato dal marito Fedez e al quale ha assistito in mezzo alla folla, dimostrando di non preoccuparsi minimamente del giudizio altrui.