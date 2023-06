Italo Bocchino travolge Scanzi in un minuto: "Nazisti al posto di Putin?"

28 giugno 2023 a

"Dire che sarebbe meglio sostituire Putin con nazisti come quelli del gruppo Wagner mi è sembrato curioso": Andrea Scanzi lo ha detto ieri in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3. Il riferimento è a quanto avvenuto sabato scorso in Russia, dove il capo del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, ha prima dato il via e poi lo stop a un colpo di Stato. Alla fine, la ritirata dei mercenari, che avevano quasi raggiunto Mosca, sarebbe stata possibile grazie alla mediazione del leader bielorusso Alexander Lukashenko.

Tra gli ospiti della trasmissione di Rai 3, ieri, c'era anche Italo Bocchino, direttore del Secolo d'Italia, che sullo stesso argomento ha detto: "Putin non può vincere la guerra. La Russia ha invaso una nazione sovrana violando il diritto internazionale. I Paesi occidentali difendono la democrazia e sostengono l’Ucraina dandole gli strumenti per difendersi". A dire la sua, infine, è stato pure Alessandro Orsini: "Putin esce enormemente rafforzato da questa vicenda. Se fosse stata vera la narrazione occidentale, i russi avrebbero dovuto cogliere la palla al balzo per scendere in piazza e spodestarlo". E ancora: "Putin aveva accanto a sé tutta la classe dirigente russa, l’esercito ha reagito compatto e Prigozhin si è ritrovato solo. Il grande conflitto era in realtà tra Prigozhin e il ministro della Difesa Shoigu e il Capo di Stato maggiore".