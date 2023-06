Bocchino distrugge Scanzi: "Quando eri bambino..."

22 giugno 2023 a

Nuovo scontro da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata del 21 giugno tra Italo Bocchino e Andrea Scanzi. In studio si parla dello scivolone della maggioranza che è andata sotto al Senato. Ad attaccare è il giornalista de Il Fatto quotidiano che comincia subito a insultare: "L'etica della verità coincide con Bocchino? Stiamo messi malino evidentemente...". A quel punto interviene la conduttrice che lo ferma subito: "Ognuno esprime liberamente il suo pensiero qui". Ma Bocchino ribatte: "Tra il pensiero e Scanzi ci fu una rottura da bambini...". La Gruber di nuovo prova a gettare acqua sul fuoco: "Esattamente non vorrei questo". Ma niente da fare, Scanzi insiste: "Nel tuo caso anche nella culla". Quindi comincia ad attaccare il governo Meloni: "La cosa straordinaria di questo governo è che non c'è un problema politico ma un cocktail di compleanno. Se fosse questa la verità, visto che siamo in mano a degli scappati di casa, cambiate lavoro".

Qui il video dello scontro a Otto e mezzo tra Bocchino e Scanzi

Ieri nel primo pomeriggio, in Commissione Bilancio del Senato, dove sono arrivati gli ultimi emendamenti della relatrice, la meloniana Paola Mancini, si è registrato il ko della maggioranza a Palazzo Madama dove fino a quel momento aveva tenuto banco lo scontro sul Mes, scoppiato in Commissione Esteri della Camera e innescato dalla lettera del Mef di Giorgetti, che spezza una lancia a favore della possibile adesione italiana al trattato. Alla Camera si firma una tregua, rinviando la discussione a oggi 22 giugno. Al Senato la vicenda è tutta interna alla maggioranza, con l’harakiri in quinta Commissione dove non si fanno trovare i due azzurri, il senatore Claudio Lotito e il collega Dario Damiani, facendo mancare i numeri alle forze di governo. Le opposizioni hanno gioco facile a puntare il dito contro una maggioranza "incapace di votarsi i suoi stessi emendamenti". Ma i due erano solo arrivati in ritardo per aver partecipato a un cocktail di compleanno...