Love Mi, Fedez "divulgatore di me***. Disagiati". Da chi si prende gli insulti

Non sono mancate le polemiche sulla seconda edizione di Love Mi, il festival musicale gratuito ideato da Fedez e andato in scena ieri sera 27 giugno in Piazza Duomo. L’evento, inserito all’interno del palinsesto ’Milano è Viva' promosso dal Comune di Milano per sostenere gli spettacoli dal vivo, anche quest’anno è legato a una raccolta fondi per la Fondazione Together to go per la costruzione di un centro a Milano per la riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Tanti gli artisti che si sono alterneti sul palco: Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, Ava, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma.

Uno spettacolo che non è stato affatto gradito dall'ex v-jay Enrico Silvestrin che ha infatti pubblicato diversi messaggi sui social nei quali ha definito il rapper e marito di Chiara Ferragni - che era ovviamente presente allo spettacolo - un "divulgatore di me***". Silvestrin ha ferocemente criticato il luogo scelto per il concerto, definendolo una sorta di "Guantanamo", e ha ridicolizzato lo show per l'utilizzo dell'autotune.

Silvestrin ha poi disprezzato tutti quelli che hanno partecipato all'evento, definendoli "disagiati senza cultura" e ha accusato il paese di essere privo di visione e futuro a causa della normalizzazione della mediocrità e dell'assenza di alternative: "Stamme*** andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della me*** di questo paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti. Disagiati senza cultura".