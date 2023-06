Fiorello, il dramma dopo l'intervista di Pippo Baudo: "Una crisi di sette anni"

28 giugno 2023 a

Già, la mancanza di Viva Rai 2 si sente, eccome. Si parla del programma dell'alba condotto da Fiorello, format che ha scritto in una sola stagione una pagina di storia della televisione italiana. L'anno prossimo potrebbe tornare, sempre su Rai 2 o magari sul primo canale, insomma non ci resta che attendere.

E tra i molti volti che hanno animato la stagione di Viva Rai 2, c'è anche quello di Gabriele Vagnato, youtuber che ha svolto per mesi il ruolo di un improbabile inviato proprio per Fiorello. E Vagnato ha recentemente pubblicato un nuovo format, dal titolo Giorno di prova, in cui per 24 ore consecutive è stato insieme allo showman siciliano. Una giornata intera durante la quale Fiorello si è ovviamente sbottonato, lasciandosi andare a qualche confessione anche piuttosto personale.

Per esempio, Fiorello è tornato a parlare dei tempi di Karaoke, il programma di Italia 1 che lo lanciò e lo rese uno dei personaggi più celebri di tutta Italia. E lo showman rivela di aver deciso di lasciare Karaoke dopo aver letto un'intervista di Pippo Baudo dalla quale aveva capito che ormai lui, Fiorello, veniva identificato solo con quel programma. E ne ebbe dolorose conferme.

"Dopo l’abbandono affrontai una crisi di sette anni - rivela a Vagnato -. La gente in me vedeva sempre quello del Karaoke. Prima che mi levassi quella coperta di ghisa ce ne è voluto di tempo", ammette. Nel dettaglio Pippo Baudo disse che Fiorello era certo bravissimo, ma doveva stare attento a Karaoke perché lo stava "vampirizzando". E Rosario spiega: "Ebbi una reazione immediata e dissi di non volerlo più fare". Così fece, ma poi non fu semplice. Ma il tempo ha dato ragione, clamorosamente ragione, a Fiorello.