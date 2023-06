Elodie, la bomba di Marracash: "In che storia si era trasformata"

28 giugno 2023 a

Il sipario sulla loro storia è calato ormai da due anni. Si parla di Elodie e Marracash, le due star della musica italiana. Ma ora il rapper è tornato a parlare della relazione con Elodie Di Patrizi. Lo ha fatto in un'intervista concessa su TikTok a Gianluca Gazzoli, dove ha speso parole pesanti sull'ex allieva di Amici, il programma di Maria De Filippi che la ha lanciata agli inizi della sua strepitosa carriera.

Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo, ha rivelato le ragioni per le quali vorrebbe che di quella relazione non se ne parlasse più. "Sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia e c’è ancora gente che me ne scrive e immagino anche a lei", ha spiegato il rapper. "È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano. Quindi lo capisco, ma tutto questo non fa per me", ha aggiunto.

Insomma, dal racconto di Marracash sembra di capire che proprio l'eccessiva pressione mediatica abbia avuto un ruolo importante nella rottura con Elodie. "Tutto il tam tam mediatico, il fatto che si parli continuamente di cosa fa uno, di cosa fa l’altro. C'è gente che fantastica e poi anche esige, vuole, critica, rompe. Capisci? Si trasforma veramente in una storia in cui ognuno dice la sua e diventa un po' complicato", ammette.