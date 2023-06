Elodie, lo sfregio a Barbareschi: "Non mi hai mai voluto incontrare", esplode il caso

28 giugno 2023 a

Un caso curioso, che nasce sui social. Nel dettaglio nasce sulla pagina Instagram di Elodie, la cantante e ora anche attrice. Già, perché nei giorni scorsi Elodie Di Patrizi ha pubblicato sul suo profilo uno scatto che la ritraeva in tutta la sua bellezza. E come sempre lo scatto ha fatto incetta di cuoricini e di commenti dei seguaci.

Ma tra i commenti ne è spuntato uno vip, ossia quello di Luca Barbareschi, il celebre regista e produttore televisivo. Il quale commentava con le seguenti parole: "Ti volevo in un film come protagonista ma non mi hai mai voluto incontrare. Peccato. Sei fantastica". Da parte di Elodie, però, nessuna risposta. Un silenzio di tomba. E insomma ci si interrogava: cosa è successo? Di quale rifiuto si parla? E perché ha rifiutato?

Di certezze non ce ne sono. Però è piuttosto noto come Elodie e Barbareschi su molte cose, politica in primis, non la pensino allo stesso modo. Ma non solo politica. Per esempio anche il #metoo. Barbareschi infatti recentemente aveva criticato alcune delle denunce di attrici, le quali a scoppio ricordato hanno parlato di molestie e violenze subite. "Sono solo in cerca di pubblicità. E che semmai è vero il contrario: non ho mai avuto bisogno di trucchi per sco***. Ma mi è capitato di dire amore, chiudi le gambe, interessante ma ora parliamo di lavoro", aveva commentato, tranchant, Barbareschi sollevando una aspra polemica.

Ecco, Elodie recentemente è stata madrina del Pride, il corteo arcobaleno. E insomma, le divergenze appaiono da subito piuttosto evidenti. Possibile, insomma, che il rifiuto della cantante sia arrivato proprio per la distanza ideologica. Curioso anche il fatto che non abbia proprio risposto. Per certo, Barbareschi da par suo si è anche sfilato un proverbiale sassolino dalla scarpa: "Non mi hai voluto incontrare", infatti, sembra quasi un mezzo atto d'accusa.