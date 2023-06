Chiara Ferragni, si scatena la tempesta per una foto: "A che ora mangiano?"

Roberto Tortora 30 giugno 2023 a

Dimmi cosa posterai e ti dirò lo sbaglio che farai. Questa sembra essere diventata una massima di vita per Chiara Ferragni, abituata com’è a condividere tutta la sua vita sui social e, per questo, attaccata a prescindere, qualsiasi cosa faccia o mostri. Per auto-alimentare la propria stima, probabilmente, l’influencer spesso raggruppa in un unico post tutti i momenti più belli ed esaltanti, che non ha potuto pubblicare in precedenza, delle sue esperienze.

E così è stato anche per quanto riguarda la sua partecipazione al concerto LoveMi, qualche suo look inedito, alcuni scatti nel suo ufficio rosa e altre foto che la ritraggono insieme ai suoi bambini. Non avesse mai fatto l’ultima scelta, perché alcuni fan si sono soffermati su un’inquadratura che ritrae il primogenito Leone intento a mangiare un piatto di pasta al pomodoro. E giù critiche a pioggia, per un particolare alle spalle del bambino, cioè l’orologio appeso al muro alle sue spalle che segna esattamente le 16:15. Un orario della merenda, più che del pranzo. Gli utenti, perciò, hanno subito stigmatizzato la cosa: “Il figlio mangia gli spaghetti alle quattro del pomeriggio …la tata a che c…o serve??”, oppure “Comunque, questi bambini sempre così in mostra, non hanno un attimo di tregua”, e ancora contro la Ferragni: “Finge di mangiare la pizza, finge di mangiare la pasta e finge anche di mangiare un gelato...”.

A non agevolare il momento è anche la tragicomica lite tra il marito Fedez e Luis Sal, un duo spezzato e non più in sincro nella conduzione de “Il Muschio Selvaggio” e che sta dividendo molto i fan dei Ferragnez. Così, tra questioni professionali e aspetti della vita privata, a Chiara e Federico non resta che ignorare tutto il mare di insulti ricevuti e, nel peggiore dei casi, rivolgersi alla mamma o all’avvocato.