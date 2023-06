Palombelli e l'addio a Stasera Italia: "Una buona notizia", veleno a Mediaset

30 giugno 2023 a

A Mediaset tiene ancora banco la fine dell'avventura di Barbara Palombelli a Stasera Italia. L'aveva annunciato la stessa moglie di Francesco Rutelli qualche giorno fa, parlando di una "maratona lunga 5 anni", sfida nata su espressa richiesta di Pier Silvio Berlusconi e che le ha dato sì grandi soddisfazioni, ma richiesto anche tanto tempo e fatica. Ora la Palombelli tornerà al suo primo amore, Forum, confermatissima dai vertici di Cologno Monzese. E sebbene alla guida del talk della difficile fascia di access prime time di Rete 4 abbia raccolto credibilità, autorevolezza e soprattutto tanta stima da parte dei telespettatori, c'è qualcuno alla notizia della sua sostituzione ha esultato.

Una lettrice del settimanale Nuovo, nella rubrica delle lettere, scrive ad Alessandro Cecchi Paone: "Mi pare una buona notizia che Barbara Palombelli smetta di condurre Stasera Italia. Secondo me questo sdoppiamento non rendeva la conduttrice credibile nel suo lavoro giornalistico…Si dedichi al tribunale televisivo e basta! Lei che ne dice?".

Domanda piuttosto pepata e imbarazzante, visto che Cecchi Paone è uomo e giornalista che spesso ha frequentato il salotto televisivo della Palombelli e che conosce come le sue tasche i corridoi di Mediaset. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi risponde con grande maestria diplomatica: "Nessuno può avere dubbi sull’attendibilità giornalistica di un pezzo da novanta come Barbara Palombelli. Né quando conduce il talk show serale, informativo di per sé, né quando immette nelle liti giudiziarie di Forum robuste dosi di richiami dell’attualità". Cecchi Paone dà quindi una sua lettura all'addio della conduttrice: "Forse potrebbe anche essere un suo legittimo desiderio di recuperare qualche spazio in più nella sua vita privata".