Bianca Berlinguer, spunta pure Discovery? Mediaset tratta

Bocche cucite sul trasloco di Bianca Berlinguer a Mediaset. La giornalista, secondo quanto riportato da Libero, sarebbe in procinto di lasciare la Rai per andare alla corte dei Berlusconi. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare dal numero uno del Biscione, Pier Silvio Berlusconi, già martedì prossimo, quando verranno presentati i palinsesti. L’indiscrezione, secondo cui per l’ex conduttrice di Carta Bianca si preparerebbe una prima serata, probabilmente su Rete4, al momento non trova né conferme né smentite ufficiali.

Ma, ieri, alcuni rumors suggerivano che Viale Mazzini spingesse per trattenere la Berlinguer. La partita, insomma, si giocherebbe tra Rai e Mediaset: da Warner Bros Discovery fanno sapere ufficialmente che non c’è nessuna trattativa, mentre La7 non sembra interessata. Di certo, per ora, c’è che da giorni Berlinguer fa trapelare irritazione nei confronti dei vertici Rai per le scarse garanzie offerte al suo programma. Inoltre, si sentirebbe sotto attacco dopo l’interrogazione parlamentare sui compensi dei suoi ospiti.