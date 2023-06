Bianca Berlinguer, un trionfo: l'ultima puntata di CartaBianca...

Klaus Davi 29 giugno 2023 a

a

a

Vi proponiamo "Tele... raccomando", la rubrica di Klaus Davi su chi sale e chi scende in televisione

CHI SALE (“Morning News”)

Stai a vedere che anche quest’estate succederà qualcosa di memorabile? Nel 2021 ci fu una crisi di governo, nel 2022 la mancata fiducia a Draghi. Le avvisaglie ci sono tutte, lo abbiamo visto con le ultime vicende russe, l’innalzamento dei tassi voluto dalla Bce, gli scontri politici. Mediaset, che da anni non smantella i talk, sembra giovarsi di questa situazione. Martedì Morning News, il contenitore mattutino estivo di Canale 5 condotto da Simona Branchetti, ha ottenuto il 20.3% di share nella prima parte e il 22.1% nella seconda. I picchi sono stati raggiunti dal dibattito sul codice della strada, oltre il 27%, e con la professoressa “impallinata” dagli alunni a Rovigo, al 24%.

"Una badilata in faccia, legge oscena": Mauro Corona infuriato in diretta

CHI SCENDE (“Sophie Cross-Verità nascoste”)

Rai 1 perde 417.000 spettatori martedì in prime time, con la serie poliziesca Sophie Cross, rispetto all’omologo martedì del 2022, con in onda la commedia francese C’era una volta... a Montecarlo. Ad avvantaggiarsi di questa diaspora, secondo le analisi di GroupM, è stata l’ultima puntata di Cartabianca che ha toccato il record stagionale al 9.6% di share. Anche Rai 2 ha lasciato sul campo 205.000 spettatori. Insomma, Rai 3 ha tenuto alta la bandiera del servizio pubblico in una serata no.