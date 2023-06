Michelle Hunziker, "ti ha caz***ta?": clamorosa gaffe in Svizzera

30 giugno 2023 a

Michelle Hunziker è tornata nel suo Paese di origine per fare da madrina all'inaugurazione della funivia che collega l'Italia alla Svizzera. "Un progetto pensato nel 1939 oggi è realtà", ha scritto Michelle in una storia pubblicata su Instagram. Sempre nelle sue storie, però, la conduttrice ha immortalato anche una clamorosa gaffe.

Questa mattina la showgirl svizzera si è mostrata sulla neve, vestita di bianco e pronta per truccarsi e sistemarsi per la conferenza. Poi, in un'altra storia la si vede in funivia avvolta in un cappotto fucsia. E a quel punto ecco la gaffe: prima di moderare l'evento, la Hunziker ha provato a sciogliere un po' di tensione nell'attesa. Come? Ballando e divertendosi con la sua manager Grazia.

Proprio mentre è intenta a scatenarsi, però, Michelle viene ripresa da uno degli organizzatori dell'evento, che forse voleva evitare troppo caos. Dopo essere stata rimproverata, quindi, la Hunziker si è fermata e ha ascoltato il rimprovero in svizzero. A un certo punto, allora, si sente il suo social media manager che ride e le chiede: "Ti ha caz**ata?". La showgirl allora ha fatto di sì con la testa ed è scoppiata a ridere a sua volta.