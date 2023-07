Samantha De Grenet, il racconto choc: "Ti senti spezzare dentro"

02 luglio 2023 a

Samantha De Grenet in una lunga intervista al settimanale "Chi" parla della malattia contro cui ha combattuto, com grande coraggio, qualche anno fa. "Se fossi stata da sola sarei stata più libera di vivere le mie emozioni, avendo un figlio, invece, dovevo contenermi. Non è che tu possa piangere quando ti pare, no, a lui deve passare il messaggio che va tutto bene e questo anche se dentro di te ti stai spezzando", ha affermato la showgirl.

Poi la dolorosa rivelazione su come ha spiegato al figlio Brando cosa è accaduto: "Gli è stato raccontato già a cose fatte, prima dell’intervento l’avevo mandato in vacanza e quando è tornato gliel’ho spiegato.

E lui ha capito la mia difficoltà nel raccontare. Con tutto credo di aver cercato di essere leggera e forse persino spiritosa e lui ha capito". Adesso, per fortuna, le cose vanno meglio. Ma la battaglia non è affatto finita: "Ho altri 2 anni di terapia. Poi spero di uscirne Ho imparato ad accettarmi, ad avere un corpo diverso da prima. Nascondo il difetto. Ho fatto pace con me stessa". Insomma il peggio alle spalle, ma le ferite sono ancora aperte. E ci vorrà, come sempre, del tempo per chiuderle.