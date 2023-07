Amadeus sfrattato da Sanremo? "Antidemocratico", chi lo vuole far fuori

02 luglio 2023 a

Amadeus nel mirino. Nonostante il conduttore sia già stato riconfermato come direttore artistico di Sanremo, c'è qualcuno che lo vorrebbe sostituire. Si tratta di Vittorio Sgarbi e Morgan. Al Maxxi i due hanno parlato della kermesse musicale. E in particolare del suo conduttore. "Domani - ha detto il sottosegretario alla Cultura - mi occuperò del caso Sanremo, è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus?".

Per Sgarbi "potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?". E Morgan sembra essere della stessa idea: "Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque!". Il siparietto si chiude con Sgarbi che offre la conduzione al cantautore: "Comunque domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo… sfrattiamo Amadeus che lì ha messo le tende".

Intanto Amadeus ha visto un'altra conferma: quella de L'anno che verrà. Il conduttore di Viale Mazzini è al timone del programma L'anno che verrà dal 2015. Prima di lui, lo hanno condotto Carlo Conti, Fabrizio Frizzi, Flavio Insinna, Pino Insegno e Mara Venier.