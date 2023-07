Ultimo, dito medio al concerto: lo sfregio dal palco

Roberto Tortora 03 luglio 2023 a

Quella tra Ultimo e i media, tutti i media, è una storia che stenta a decollare e, forse, mai lo farà. Il cantante romano ha appena cominciato il suo tour estivo che lo porterà a suonare negli stadi più importanti d’Italia, tra cui il Meazza di Milano e l’Olimpico di Roma e subito ha voluto infiammare una polemica con i giornalisti nella prima tappa allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia-Giulia.

Durante la performance del brano Canzone stupida, infatti, Ultimo ha fatto proiettare sullo schermo dei titoli di giornale in cui viene criticato e, prima di cominciare a cantare, ha esclamato: "Chi vuol capire, capisca". Questi, invece, alcuni dei titoli proiettati: "Sanremo 2023, giornalisti in sala stampa esultano per il quarto posto di Ultimo", oppure "Ultimo, ho ascoltato il suo album Solo. Non l’avessi mai fatto". Come se non bastasse, Ultimo ha voluto rincarare la dose, esibendo un bel dito medio durante l’esecuzione del brano.

Ovviamente, il gesto è stato ripreso da migliaia di smartphone e il video è diventato subito virale sui social, alimentando un astio che risale al 2019, quando Ultimo perse la sfida finale con Mahmood al Festival di Sanremo, proprio grazie ai voti della sala stampa, che ribaltarono il televoto. E celebre divenne la conferenza stampa nell’immediato dopo-gara, in cui Ultimo battibeccò con alcuni giornalisti. Quest’anno, invece, Ultimo ha partecipato in maniera molto più soft, concentrandosi solo sulla sua canzone, ma certi gesti restano e, ancora una volta, i giornalisti hanno palesemente esultato quando Amadeus ha annunciato il quarto posto del cantante che, dunque, non è riuscito a salire sul podio. Un rapporto tra le parti, dunque, tristemente già segnato.