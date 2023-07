Barbara d'Urso, tam tam impazzito dopo il siluro di Mediaset: ecco cosa farà

03 luglio 2023 a

Barbara d’Urso ha un contratto con Mediaset che scade a dicembre 2023, ma con l’azienda ha concordato la rinuncia alla conduzione di Pomeriggio Cinque, che a settembre tornerà in onda per la prima volta senza di lei. La d’Urso è quindi rimasta senza programmi in televisione: si tratta davvero della fine di un’epoca, che per la verità aveva già imboccato il viale del tramonto l’anno scorso.

In attesa che si consumi anche il definitivo addio tra il Biscione e la d’Urso, quest’ultima non è rimasta con le mani in mano. Per il momento non girano voci su possibili nuovi progetti televisivi, però è stata proprio la conduttrice a svelare cosa farà nell’immediato futuro. “Si parte! Per un altro dei miei infiniti piani A”, ha scritto su Instagram a corredo di alcuni scatti che la mostrano felice e con una valigia tra le mani. La d’Urso ha svelato a Gente che il suo prossimo capitolo inizierà con la B&fable, una società che organizza eventi.

“Con Francesca Caldarelli ho creato un’agenzia di eventi straordinari - ha dichiarato - che permette a chiunque di vivere esperienze davvero indimenticabili. Com’è venuta l’idea? Fin da piccola non mi è mai bastato fare cinque cose contemporaneamente”. Questo però significa che l’era del “caffeuccio” e del “col cuore” su Canale 5 è finita, probabilmente per sempre.