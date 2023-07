Barbara D'Urso, quando dalla Toffanin... Pier Silvio, ora tutto torna

03 luglio 2023 a

Un comunicato stringato che ha tutto il sapore di un divorzio, quello tra Barbara d'Urso e Mediaset. Con una nota del Biscione si informano i telespettatori che finisce la conduzione del volto di Canale 5 al timone di Pomeriggio 5, dopo ben 15 anni. Che qualcosa stesse bollendo in pentola lo si sapeva. Pier Silvio Berlusconi, con il padre malato poi scomparso, ha voluto dare una linea chiara alla rete di cui è amministratore delegato: basta trash.

"I programmi che mescolano gossip, politica, cronaca rosa e nera non funzionano più. Sono il passato", aveva detto chiaro e tondo. E il riferimento sembrava scontato. Non a caso la stessa d'Urso, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin - compagna di Pier Silvio - aveva replicato stizzita: "Televisione trash? Non so cosa sia".

Eppure la sua era una tv con argomenti borderline: vip caduti in disgrazia, personaggi eccentrici, ma anche casi di cronaca portati fino all'esasperazione. Un mix che comunque garantiva grandi ascolti. E ad oggi, dopo il comunicato, a togliersi qualche sassolino dalla scarpa è Daniela, sorella della conduttrice. È stata lei sui social a perdere le staffe: "SOLIDARIETA’. PUNTO. E FACCIAMO RUMORE, CA**O!!!#iostoconbarbaradurso", è stato il messaggio arrivato su Instagram. Anche questo indirizzato con ogni probabilità a Pier Silvio Berlusconi.