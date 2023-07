Barbara d'Urso, sospetti sul messaggio a Pomeriggio 5: "Ci vediamo a..."

03 luglio 2023 a

a

a

Parole che ora hanno un altro significato quelle pronunciate da Barbara d'Urso durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5. Ora che Mediaset ha annunciato che la trasmissione di Canale 5 non procederà, il messaggio della conduttrice di Canale 5 ai telespettatori assume un nuovo aspetto. Sul finire della puntata, infatti, la d'Urso ha dato appuntamento a settembre. "Amiche mie, amici miei, che mi seguite sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo ovviamente a settembre", aveva detto facendo pensare che non sapesse di non essere riconfermata.

La D'Urso "chiusa?" Quando dalla Toffanin... Pier Silvio, ora tutto torna

In ogni caso la nota del Biscione ha fatto sapere che "Canale 5 e Barbara d' Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più Pomeriggio 5", ma che "il contratto dell'artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d'Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali". Poi i ringraziamenti "per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete".

Barbara d'Urso, vent'anni con il cuore nella tv del Cav

Che la notizia della fine di Pomeriggio 5 sia arrivata inaspettata lo fa pensare anche la sorella di della d'Urso, Daniela. La donna si è lasciata andare a uno schietto sfogo sui social, dove ha scritto: "SOLIDARIETA’. PUNTO. E FACCIAMO RUMORE, CA**O!!!#iostoconbarbaradurso".