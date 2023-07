Mediaset, la voce velenosa: "Panicucci? Si registrano frizioni", ecco perché

04 luglio 2023 a

Solo oggi verranno sciolti tutti i dubbi e Mediaset ufficializzerà i palinsesti. Attese, attesissime, grandi sorprese. A maggior ragione dopo l'addio di Bianca Berlinguer alla Rai e di Myrta Merlino a La7. Ma non solo, perché proprio nei giorni scorsi il Biscione ha annunciato la fine di Pomeriggio 5. A tal proposito TvBlog fa sapere che al posto di Barbara d'Urso potrebbe arrivare la Merlino. Una notizia che non sarebbe andata giù a Federica Panicucci.

"Si registrano frizioni circa la decisione di far condurre Pomeriggio 5 a Myrta Merlino - si legge -. Ci sono infatti risorse interne che si sarebbero aspettate una chiamata alla conduzione di Pomeriggio 5". E ancora, ecco che spunta il nome della conduttrice di Mattino Cinque: "La mente va certamente a Federica Panicucci, soldatino Mediaset da tanti anni e ora alla guida di Mattino 5, per altro con notevoli soddisfazioni in termini di ascolti".

Al momento però nessuno conferma o smentisce il retroscena diffuso. L'unica certezza? Che Mattino 5 ha chiuso, per la pausa estiva, il 23 giugno. Da quel giorno a prendere il posto della Panicucci e di Francesco Vecchi c'è Simonetta Branchetti alla guida del programma mattutino di Canale 5 Morning News.