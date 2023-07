Oriana Marzoli, la voce imbarazzante: "Rissa, cacciate dal locale"

04 luglio 2023 a

L'esperta di gossip Deianira Marzano rivela un retroscena su Oriana e Daniele che, a suo dire, avrebbero litigato in un locale in Sardegna per Soleil. A quanto pare sarebbero interevnute anche le amiche di lei e sarebbe iniziata, sempre secondo quanto riporta la Marzano, una vera e propria "rissa". Infine, tutte, sarebbero state cacciate via dal locale. Ecco cosa ha raccontato la Marzano: "Sono state cacciate dal locale. Erano in Sardegna al Ritual e hanno iniziato a litigare per colpa di Soleil si presume e loro si sono messe le mani addosso, uno show… e lei poi ha buttato i vestiti di lui fuori dalla finestra".

"Ovviamente Soleil non c’entra nulla, se non di aver educatamente salutato Daniele e forse scambiato davanti a tutti due chiacchiere“, ha poi aggiunto Deianira. E le notizie su quanto accaduto sono state riportate anche dal portale The Pipol: "Serata movimentata in un noto locale della Costa Smeralda, il Ritual.

Secondo quanto riportato alla redazione di Pipol, ieri sera, sarebbe avvenuta un’accesissima discussione tra alcuni degli ex concorrenti del GFVip: Daniele, Oriana, Micol e Giaele. Quest’ultime a causa del litigio avrebbero avuto la peggio! Infatti, i responsabili del locale, non riuscendo a sedare gli animi e per non disturbare la quiete degli altri ospiti presenti nel locale, pare abbiano deciso di far accomodare fuori dalla porta le tre ex coinquiline di Cinecittà".