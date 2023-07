Unomattina estate, il gesto di Serena Autieri lascia Timperi di sasso

04 luglio 2023 a

Non mancano le sorprese a Unomattina estate. Nella puntata di martedì 4 luglio Tiberio Timperi è rimasto senza parole. "Chi può permetterselo - ha detto mentre su Rai 1 stava parlando delle vacanze -, anche perché le vacanze costano. Abbiamo visto che gli alberghi sono raddoppiati, anche triplicati. Il prezzo percepito non è quello che si legge sui giornali, spiace dirlo". Ed ecco che il conduttore è stato preso alla sprovvista. In studio è infatti entrata Serena Autieri, che è riuscita a cogliere di sorpresa alle spalle il suo collega: "Buongiorno".

Una presenza che ha stupito Timperi: "Sembrava la pubblicità del Botticello Folonari. Tu sei giovane e non te la puoi ricordare. C’era la pubblicità di uno che…". Poi il conduttore si è fatto una grossa risata e ha approfittato della presenza dell'attrice e conduttrice per chiederle di cosa avrebbe parlato oggi.

"Tra pochi istanti parleremo di matrimonio, come lo si organizza…Abbiamo degli esperti che ce lo diranno, poi Barbara De Rossi e ficcheremo anche il naso nella Royal Family". E finito di parlare la Autieri ha lasciato spazio a Timperi che ha così ripreso la parola continuando a parlare del caro vacanze che ha messo in seria difficoltà tanti italiani pronti a partire nelle prossime settimane.