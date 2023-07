Barbara d'Urso, il retroscena choc: "Sono stata chiamata tro***"

05 luglio 2023 a

Barbara d'Urso è un fiume in piena. In un'intervista a Repubblica la conduttrice svela un retroscena su quanto accaduto prima dell'addio a Pomeriggio Cinque. Le sue parole sono pesantissime: "Ne ho sopportate tante — forse un giorno lo racconterò — ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no". Questa è la premessa di fuoco. Ma la d'Urso per spiegare le sue ragioni ed esprimere tutto il suo risentimento per la fine dell'esperienza a Pomeriggio Cinque rivela un retroscena: "Mi faccia prima ricordare un’altra cosa. Il 26 marzo ero a teatro a Bari, su Canale 5 andava in onda Verissimo e su Rai 1 Domenica in , col mio videomessaggio di 90 secondi per la mia amica Gabriella Labate, la moglie di Raf. Messaggio autorizzato dal direttore delle news Crippa e da Restelli. Bene.

Sull’account QuiMediaset esce il seguente tweet: “Che cosa antipatica. Troie mi pare azzeccato Silvy”, sotto la foto mia e di Mara. Resta solo 2 minuti, chi ha le chiavi per entrare lo cancella. L’account dichiara di essere stato hackerato e il giorno dopo QuiMediaset si scusa con le persone offese e i follower ammettendo che è stato un errore interno. Nessuno mi chiede scusa, in fondo sono stata chiamata “troia”, ho due figli che non vogliono mai apparire, si sono chiesti: possibile che l’azienda dove lavora da anni la chiami troia?

"Questa volta non sto zitta, cosa mi hanno fatto": uragano d'Urso su Mediaset e Pier Silvio

Dopo tre giorni il capo della comunicazione mi chiede scusa privatamente ammettendo che tutto è partito dal suo piccolo gruppo di persone che si occupa, appunto, della comunicazione". Poi quel sospetto: "Ho cominciato a pensare che forse a Mediaset non ero più gradita. Pongo il dubbio a Lucio Presta, che nel frattempo si occupa professionalmente di me e con cui mi confronto: “Se non mi vogliono più bene, vado via". Sappiamo tutti come poi è andata a finire.