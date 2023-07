Pier Silvio Berlusconi, "limiti che non vanno superati": frase-terremoto

06 luglio 2023 a

Ampio spazio ai reality show nella presentazione dei palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva. Parlando del GfVip, l'ad dell'azienda Pier Silvio Berlusconi avrebbe lanciato una frecciatina ad Alfonso Signorini, ormai da quattro stagioni alla guida del reality di Canale 5. Il GfVip, arrivato alla sua ottava edizione, ripartirà il prossimo 18 settembre. Se alla conduzione è stato confermato Signorini, non sono ancora stati scelti gli opinionisti. Inoltre, questa edizione dovrebbe essere mista visto che tra i concorrenti ci saranno sia vip che sconosciuti.

Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha detto delle cose che in molti hanno subito ricollegato al GfVip. Dopo le polemiche delle scorse stagioni, l'ad di Mediaset vorrebbe mettere un freno al trash e alla volgarità. "Ci sono limiti che non vanno superati - ha detto l'ad -. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli". E ancora: "Vorrei che gli autori si sforzassero per raccontare storie senza eccessi…”.

Intanto le notizie che circolano attorno al reality avrebbero suscitato un’inaspettata reazione sarcastica da parte del presentatore. Sul suo profilo Instagram, Signorini ha scelto di commentare le speculazioni scrivendo “Bla, bla, bla“, seguito da un enigmatico “quante se ne leggono“.