Maria De Filippi, colpaccio a Mediaset: cosa le affida Pier Silvio

Il successo estivo di Temptation Island ha portato Pier Silvio Berlusconi ad annunciare una versione, tutta invernale. Buone notizie dunque per Maria De Filippi. Sarà la sua società di produzione, La Fascino, a mettersi a lavorare per l'edizione Winter che dovrebbe andare in onda a parte da gennaio 2024. Anche quest'anno Temptation sta ottenendo ascolti record. A differenza di quella in corso, però, la versione invernale non avrà alla conduzione il veterano Filippo Bisciglia, bensì la padrona di casa in persona, ovvero Maria De Filippi.

Sempre per la conduttrice di Canale 5 sono stati riconfermati Uomini e Donne, Amici, ma anche C’è posta per te. La novità? L'ad di Mediaset ha voluto puntare sull'informazione. Basta pensare alla sostituzione di Barbara d'Urso con Myrta Merlino.

"Abbiamo deciso di puntare su Myrta Merlino e andare sulla strada del giornalismo per approfondire l'informazione - è stata la sua risposta -. Visto che si cambierà, abbiamo deciso di cambiare dall'inizio della stagione. Poi se dovesse esserci un progetto che piaccia a noi e a lei, ben venga, ma penso che una discontinuità faccia bene a una grande professionista quale è". "Un'evoluzione - l'ha definita - che mano a mano stiamo portando avanti verso contenuti più informativi". E la Merlino farà giornalismo popolare di qualità".