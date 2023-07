Giorgia Meloni in trionfo: "Grande novità, vediamola". Schlein demolita da sinistra

06 luglio 2023 a

Questo governo di centrodestra "è una grande novità" e temere un ritorno al fascismo "è stupido". Parola di Marco Bellocchio, uno dei registi più celebri del cinema italiano, sa sempre politicamente incasellato a sinistra anche se spesso con una visione laterale, critica, non conformista della società e della storia italiana. Intervistato da I Lunatici, su Rai Radio 2, l'autore di film di culto come I pugni in tasca (il suo fulminante esordio del 1965), Sbatti il mostro in prima pagina, i più maturi L'ora di religione e Buongiorno, notte sul dramma di Aldo Moro e l'ultimo Rapito, trionfatore ai David di Donatello, non teme di andare contro la linea dettata a sinistra da Elly Schlein e compagni.

"Che momento è per l'Italia? Siamo in attesa, con questo governo di centro-destra. Vediamolo all'opera. Perché è una grande novità. Temere che torni il fascismo è stupido, è la prima volta che c'è una alternanza. Vediamo cosa succederà. Sono fiducioso che ci lasceranno lavorare, certamente le mie radici non sono...". Parole che, immaginiamo, non faranno piacere al circolino apocalittico della segretaria dem.

Interessanti anche le riflessioni del regista sullo stato di salute del cinema italiano. "C'è una crisi di presenze dovuta al Covid, ma il cinema italiano ha una sua vivacità. E' senz'altro un cinema, quello italiano, più vivo di quello che si pensa". E ancora: "Gli attori migliori che ho guidato? Favino, Gifuni, ma anche Russo Alesi, Pierobon, Barbara Ronchi. Attori che si prendono molto sul serio, si preparano, scavano nei personaggi. Purtroppo c'è una media attoriale spesso, non sempre, danneggiata dalla televisione".

Sui progetti futuri, apre a un film sul caso di Enzo Tortora: "C'è una possibilità, è chiaro che ora il film Rapito mi ha molto coinvolto, vado in giro, mi interessa non abbandonarlo. Ma l'idea di un film su Tortora c'è. Il suo è un dramma, una tragedia, è interessante anche in relazione al mondo della televisione. Non so se il film si riuscirà a fare, è un tema complesso, però mi ci vorrei applicare dopo l'estate. Chi potrebbe fare Tortora? Se anche lo sapessi, non glielo direi...".