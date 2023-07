Barbara d'Urso, colpo di scena: la frase che riapre tutto, 4 parole esplosive

Roberto Tortora 07 luglio 2023 a

Ormai tra Barbara d’Urso e Mediaset è guerra dichiarata. Il suo allontanamento ha lasciato tutti senza parole, soprattutto perché è avvenuto con un freddo comunicato aziendale in cui è stato reso noto al pubblico che, a partire dalla prossima stagione, Barbara non sarà più al timone della trasmissione “Pomeriggio 5”, che andava in onda tutti i giorni, come sempre dal lunedì al venerdì. A sostituirla sarà un volto noto di La7, cioè Myrta Merlino, notizia confermata solo nella giornata in cui Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa per la presentazione dei palinsesti. L'Ad di Mediaset ha spiegato i motivi di questa rivoluzione: basta con il trash e la volgarità. Queste le sue parole: “La volontà è portare anche Pomeriggio 5 ad essere un po’ più concentrato su ciò che è attualità, cronaca e giornalismo. Pensiamo che Myrta Merlino sia la giornalista giusta per fare un grande lavoro”.

Barbara d’Urso, allora, ha affidato la sua reazione nei giorni scorsi attraverso un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. In questa intervista ha spiegato di esserci rimasta molto male e di essere profondamente ferita e amareggiata. Dopodichè, ha scelto di utilizzare Twitter per scrivere un post per salutare i suoi fan: “Non vi ho potuto salutare come avrei voluto, ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è dimostrandomi comunque solidarietà.

A tutti voi la mia gratitudine”, ha detto Barbara chiosando con il suo ormai noto slogan: “Col cuore..“. Poi però, nel finale del post ha aggiunto cripticamente: “E non finisce qui…”. Un avvertimento quello di Barbara, ma cosa avrà voluto dire? Bolle già in pentola una nuova avventura su un’altra emittente?