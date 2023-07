Fabrizio Corona, "porco d*** apri le cosce": video osceno, chi è la ragazza vip

07 luglio 2023 a

Vipponi fuori controllo dopo il Grande Fratello Vip. In rete è diventato virale il video, sconcertante, pubblicato da Fabrizio Corona sul proprio canale Telegram. La protagonista del filmato è Antonella Fiordelisi, influencer, ex schermitrice e concorrente nell'ultima edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nella casa di Cinecittà, la bella Fiordelisi faceva coppia fissa con Edoardo Donnamaria, volto di Forum. Una storia che sembrava destinata a decollare fuori, nella vita reale (i due ragazzi avevano anche progettato di andare a convivere) ma che poi si è schiantata contro la cruda vita di tutti i giorni. Donnamaria aveva criticato la Fiordelisi per la sua "dipendenza" dai social, salvo poi replicare proprio sui social al giornalista Gabriele Parpiglia che l'aveva criticata. Poi, però, nella telenovela si è infilato Corona, l'ex re dei paparazzi, facendo saltare tutto per aria.

Nel video pubblicato su Instagram, si vede la Fiordelisi stesa sul lettino, con indosso solo una maglietta e un paio di slip. E' in uno degli studi di Giacomo Urtis, il chirurgo estetico dei vip e grande amico di Corona. Accanto a lei c'è proprio Fabrizio, ed è sua la voce che pronuncia queste parole oscene: "Porco d***, apri un attimo le cosce? Ma sei sprecata per Edoardo Donnamaria".

La Fiordelisi replica con un imbarazzatissimo "no", ma ormai la frittata è fatta. Su Instagram e Twitter sono centinaia i commenti indignati nei confronti di Corona e Antonella e indifesa di Donnamaria, che secondo l’"Investigatore Social" Alessandro Rosica avrebbe deciso per primo di troncare l'effimera relazione. Resta il pessimo gusto di una trovata acchiappa-clic.