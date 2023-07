Pier Silvio Berlusconi scatenato: non solo D'Urso e Blasi, "chi salta a Mediaset"

08 luglio 2023 a

Il telemercato è stato scoppiettante e senza esclusione di colpi di scena. L’ultimo è stato l’addio di Bianca Berlinguer alla Rai per firmare un nuovo e più ricco contratto con Mediaset. A proposito dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi, sono tanti i cambi emersi dalla presentazione ufficiale dei palinsesti. Il Biscione sta proseguendo la sua lotta al trash, limitandolo al minimo indispensabile: a farne le spese sono soprattutto Barbara d’Urso e Ilary Blasi.

Se Alfonso Signorini è riuscito a salvare per almeno un altro anno il Grande Fratello, che a settembre andrà regolarmente in onda su Canale 5 per chissà quanti mesi, non è andata altrettanto bene alla Blasi: l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi non ha convinto, soprattutto dal punto di vista degli ascolti, e quindi il reality potrebbe non essere confermato. Ciò significa che Ilary si ritroverebbe senza programmi da condurre. La d’Urso è invece già fuori da Mediaset: ha un contratto fino a dicembre, ma le è stato tolto pure Pomeriggio Cinque.

Altro nome pesante fatto fuori dal Biscione è quello di Belen Rodriguez, che non sarà né a Le Iene né a Tu si que vales. Non avendo più alcun vincolo con l’azienda, la showgirl argentina è libera di accettare eventuali proposte da altre reti. Futuro incerto anche per Piero Chiambretti: il suo nome non è stato fatto né alla presentazione dei palinsesti di Mediaset né tantomeno a quelli della Rai.