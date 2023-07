Sanremo, "nessuno ci aveva pensato": chi può salire sul palco con Amadeus

08 luglio 2023 a

Chi affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston a Sanremo? Qualche nome starebbe già iniziando a circolare. Una lettrice del settimanale Nuovo ha scritto la sua opinione ad Alessandro Cecchi Paone, il quale cura una rubrica sul magazine. In particolare ha rivelato di essere rimasta piacevolmente colpita dal feeling tra Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani e Amadeus durante l’evento benefico per la Romagna. “Secondo lei non potrebbe essere un buon trio?”, ha chiesto a Cecchi Paone riferendosi a Sanremo.

Il giornalista allora ha risposto che l'idea sarebbe davvero ottima: “E nessuno ci aveva pensato…”. Poi ha aggiunto che la Marcuzzi, secondo lui, si meriterebbe un palcoscenico del genere: “Se i giochi non sono già fatti così in anticipo, ben venga questo trio… Lo merita Alessia Marcuzzi… Sarebbe perfetta con Francesca Fagnani e Amadeus”.

In effetti Cecchi Paone e la lettrice non sono gli unici a pensarla in questo modo. Ne sono convinti anche tantissimi telespettatori, che durante l’evento di beneficenza per la Romagna hanno espresso opinioni molto positive su tutti e tre. Amadeus ci farà un pensierino? Tra gli altri nomi in lizza per salire sul palco di Sanremo ci sono quelli di Emma Marrone, Elodie, Annalisa ed Arisa. Qualcun altro invece ha sostenuto che Andrea Delogu ed Ema Stokholma avrebbero ottime possibilità di affiancare Amadeus durante la kermesse musicale.

