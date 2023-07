Romina Power-choc: "Non bevete il latte di mucca! Gli esseri umani..."

10 luglio 2023 a

Romina Power ha condiviso sul suo profilo di Instagram un appello che non è passato inosservato. La celebre cantante si è soffermata sulla pratica di estrazione del latte di mucca e ha invitato tutte le persone che la seguono a riflettere e magari a rinunciare a tale bevanda. Per la Power si tratta di un tema importante, che riguarda anche la sopravvivenza del nostro pianeta.

“Faccio fatica a credere a che livello di cattiveria arriva l’essere umano - ha scritto a corredo del post - il tutto a scopo di lucro. Pura avidità. Non bevete latte di mucca! È per i vitelli, non per noi”. Un utente ha posto una domanda alla cantante: “E i vitellini cosa mangiano?”. La risposta della Power è stata la seguente: “I vitelli li ammazzano per chi mangia vitello”. Insomma, Romina ha dimostrato ancora una volta di voler sensibilizzare il suo pubblico sull’importanza di ridurre il consumo di carne e di proteggere l’ambiente.

Cambiando invece argomento, di recente Jasmine Carrisi è stata ospite a Oggi è un altro giorno, su Rai1, e ha risposto anche a una domanda che riguarda proprio la Power: “Con lei non ho rapporto - ha svelato - ci salutiamo ma finisce lì. Rispetto il suo passato e il suo lavoro con papà, ma nn fa parte del mio nucleo”.