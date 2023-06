Jasmine Carrisi, bomba su Romina Power: "Cosa penso di lei", gelo su Rai 1

28 giugno 2023 a

Jasmine Carrisi non le manda a dire. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha concesso una lunga intervista alla conduttrice di Rai 1. Per l'occasione la giovane ha nominato Romina Power. Su di lei è stata tombale: "Con Romina come dicevo in un’intervista, non ho un rapporto ma comunque ci salutiamo cioè ovviamente lavora con mio padre e la mamma delle mie sorelle… Penso che abbiano costruito una bella carriera e una bella famiglia insieme però non so come dire, non fa parte del mio nucleo".

Una frase che ha lasciato la Bortone di sasso, che a quel punto ha preferito passare oltre, direttamente alle sorelle Cristel e Romina Carrisi. "Con loro - ha confessato - parlo tanto soprattutto per i problemi sentimentali perché li hanno affrontati prima di me". Al momento Jasmine è single, anche su consiglio delle sorelle: "Al momento non sono fidanzata, loro mi dicono di farmi desiderare di più".

I gossip comunque non le sono mai piaciuti. Soprattutto quelli che riguardavano i genitori. "Entravo in una edicola - ha concluso - ed era tappezzata di copertine con il volto dei miei genitori e all’inizio non è stato bello, per una ragazzina è stato abbastanza pesante. A loro però non l’ho detto".