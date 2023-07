Viva Rai 2! sparisce da via Asiago? Clamoroso in Rai: dove può andare Fiorello

11 luglio 2023 a

Fiorello smorza le polemiche sorte dopo le proteste degli abitanti di Prati per i problemi creati da Viva Rai 2. In un videomessaggio pubblicato sui suoi profili social, ha infatti annunciato che la sua trasmissione mattutina "se si dovesse fare non si farà in via Asiago". "Siamo alla ricerca di una nuova location", ha detto Fiorello aggiungendo: "Se riusciremo a trovarla si farà il programma, se non riusciremo a trovarla entro novembre, Viva Rai2! sarà veramente solo un bel ricordo". Nel giro di pochissimo è partita una vera e propria gara per ospitare la trasmissione dei record che tanto dava fastidio ai residenti del quartiere Prati di Roma con l'assessora alla Cultura di Torino Rosanna Purchia che lancia un appello al centro di produzione Rai per spostare la trasmissioni nella città dove la Rai di fatto è nata.

"Candidiamo Torino", ha detto l'assessora Purchia a Diego Molino della Stampa. "Lo dico con convinzione, siamo pronti a lavorare insieme per portare qui la trasmissione. Abbiamo zone di Torino dove si può tranquillamente fare Viva Rai2! senza disturbare i residenti, luoghi che hanno bisogno di avere i fari accesi nel senso buono del termine. La nostra città è accogliente e inclusiva, e sa trovare le soluzioni giuste". L'assessora Purchia ha in mente la periferia Nord, quella che spesso lamenta scarsa attenzione, dove i suoi abitanti si sentono a volte cittadini di serie B: "Penso alla zona di Barriera, aree molto popolate che hanno bisogno di un presidio, dove Viva Rai2! avrebbe sicuramente un grosso seguito", spiega Purchia a Repubblica. "Portare in un luogo come questo una bella sferzata di energia, con un programma festoso e vitale, sarebbe un'idea fantastica".

Ma in corsa per aggiudicarsi Fiorello e la sua trasmissione c'è anche il presidente del Municipio XV di Roma Daniele Torquati: "Portare in periferia cultura, intrattenimento e, perché no, il divertimento, significa prendersi cura di queste zone". E anche il minisindaco di Tor Bella Monaca, Nicola Franco: "Non ci preoccupano i rumori anche perché siamo abituati ai fuochi d'artificio degli spacciatori".

Dalla Rai hanno annunciato di stare già lavorando alla ricerca di una nuova location. La volontà è di non rinchiudere il successo di Viva Rai2! in un tradizionale studio televisivo. Resterà in strada, con il suo glass trasparente in cui Fiorello accoglie artisti e cantanti nelle sue dirette che cominciano ogni mattina alle 7. Ma dove?