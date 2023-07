Fiorello, deflagra il caso in Rai: "Forzatura inappropriata", come lo vogliono far fuori

08 luglio 2023 a

Se Viva Rai 2, il programma di Fiorello, tornerà o meno non è dato sapersi. Certo è che fa ancora discutere. Nel mirino la confusione portata all'alba dallo show e la sporcizia lasciata una volta concluso. A raccogliere le lamentele dei residenti di Via Asiago, Lorenza Bonaccorsi. Per la presidente del Municipio I di Roma ci si auspica che "venga assicurata a Fiorello la possibilità di proseguire con il suo show, trovando, però, una modalità che tenga conto dell’impatto della trasmissione sui residenti delle vicine strade, a partire da via Asiago".

Raggiunta da Repubblica Bonnacorsi ha attaccato "come è stata organizzato durante la stagione scorsa" il programma. In particolare "dobbiamo registrare l’incompatibilità di ‘Viva Rai2!’ con le esigenze dei residenti, sia per gli orari di messa in onda, la mattina presto, che per le modalità di svolgimento, visto che la strada veniva lasciata sporca e in disordine dopo ogni puntata".

Ma Viale Mazzini non ci sta e a stretto giro fa arrivare la sua replica. "Spiace leggere che dopo le puntate di Viva Rai2! via Asiago fosse 'sporca' In tutti i mesi che la trasmissione è andata in onda, al termine della diretta, si è sempre provveduto a restituire il giusto decoro a una strada dove, oltre ai residenti, sono ubicati anche gli uffici, le redazioni e gli studi di Rai Radio. Quindi è una forzatura inappropriata quella dell’associazione 'Strada sporca' contro la trasmissione di Rai 2".