Mara Venier, l'ira contro chi la insulta: "E ora scrivete", la foto virale

12 luglio 2023 a

Mara Venier nella bufera per aver assistito al concerto di Ultimo in compagnia della figlia Elisabetta che da poco tempo ha perso il marito. La Venier ha deciso di postare una foto per testimoniare il momento di svago in compagnia di "Lisa". Apriti cielo. In pochi minuti sono arrivate critiche e insulti a raffica. L'accusa? La più stupida: "Ma non eravate a lutto?". Insomma per i leoni da tastiera è vietato trascorrere qualche ora in piena spensieratezza per magari scordare, fosse solo anche per un attimo, un grande dolore.

E così dopo aver letto tutti quei commenti vergognosi, la Venier ha deciso di reagire in modo chiaro e netto: "Questa foto dice tutto… grazie Ultimo per avermela mandata …E’ stato un concerto meraviglioso pieno di emozioni …e per due ore mia figlia ha sorriso,è questa è la cosa più importante……(e adesso scrivete criticate giudicate…non mi frega niente !!!!!)grazie Niccolò".

Una risposta da applausi che ha zittito in pochi istanti il fiume dell'odio sui social. Anche questa volta ha vinto Zia Mara che sa bene come far tacere gli stupidi. Il commento e la risposta della conduttrice in pochi istanti hanno fatto il giro del web ricevendo un fiume di like da parte dei suoi follower.