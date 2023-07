Belen, lo sfogo duro di Giulia Stabile: "Non sono la sostituta", scoppia il caso

Roberto Tortora 12 luglio 2023 a

La rivoluzione in casa RAI ha generato, a cascata, altre novità anche nelle emittenti private nazionali, come La7 e Mediaset. Tra i programmi di punta del sabato sera di quest’ultima c’è “Tu Si Que Vales”, talent show a conduzione corale che, fino all’anno scorso, aveva in Belen Rodriguez una delle protagoniste e che, però, non vedremo più. La showgirl argentina, infatti, abbandonerà anche la conduzione de Le Iene su Italia 1.

Secondo alcune indiscrezioni, a condurre la nuova edizione ci saranno Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Appena diffusa sui social, questa notizia è stata molto chiacchierata, soprattutto la presenza della Stabile, vista come la “sostituta” di Belen. E, proprio a tal proposito, la vincitrice della ventesima edizione di Amici ha voluto far chiarezza in merito al tema, attraverso un suo commento pubblicato su Twitter, piuttosto piccato: “Scusatemi, ma non sono al posto di nessuno. Ormai è il terzo anno che sono lì dentro”.

La Stabile, benchè giovane, ha già una discreta esperienza alle spalle. Dopo essersi formata all’ Accademia Buccellato Rossi ed essere stata la prima ballerina donna a vincere Amici nel 2021, ha condotto diversi programmi su Witty TV come Fai un gavettone, Intervista Stabile e Oreo Challenge. Non solo, nel 2022 è stata scelta per doppiare un film d’animazione su Netflix: “Il mostro dei mari”, diretto da Chris Williams. Ha prestato la voce al personaggio della giovane “Vedetta dell’Inevitabile”. Alla fine del 2022 ha anche partecipato ad uno spettacolo di Roberto Bolle, “Onedance” ed è stata, infine, coreografa del brano “Farfalle” di Sangiovanni, all’interno del videogioco “Just Dance 2023 Edition”. Ora non ci resta che ammirarla nella prossima edizione di Tu Si Que Vales.