Barbara D'Urso, altro siluro dopo Mediaset: "Non è nei piani del direttore"

Dopo la rottura con Mediaset, sono in molti a chiedersi quali saranno i progetti futuri di Barbara D'Urso, visto che sono già stati smentiti sia la sua partecipazione a Ballando con le Stelle su Rai 1 sia il suo passaggio a La7. Nelle scorse ore, tra l'altro, è arrivata anche un'altra smentita. Negli ultimi giorni, il suo nome era stato associato a Sanremo 2024 al fianco di Amadeus sul palco dell'Ariston.

Oggi però, come riporta Giuseppe Candela su Dagospia, fonti vicine all'organizzazione avrebbero smentito categoricamente questa possibilità al portale di Roberto D'Agostino: "Non è nei piani del direttore artistico". Nelle ultime ore a parlare dell'addio della D'Urso a Mediaset è stato anche Gerry Scotti, che ha commentato: "Non me lo so spiegare, così come non mi so spiegare i casi Giletti e Fazio". Anche se poi ha spiegato che il mercato televisivo è un po' come quello calcistico e ha sottolineato che è normale che ci siano dei cambi di casacca. Infine si è augurato di "rivedere tutti in onda".

I rumors su Barbara D'Urso, però, non sono finiti qui. Secondo la redazione de Il Tempo, infatti, dalla Rai avrebbero manifestato interesse nel coinvolgere la conduttrice nella puntata di apertura della nuova stagione di Domenica In di Mara Venier.