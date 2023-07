Ilary Blasi, raptus in spiaggia? "Ci ha insultato", chi la accusa

13 luglio 2023 a

Ilary Blasi sta trascorrendo una vacanza con il suo nuovo compagno Bastian Muller in Brasile. I due si sono goduti giorni di spiaggia, escursioni in mare tra le balene e momenti di amore. Ma qualcosa ha turbato questo soggiorno romantico oltreoceano. Nell'ultimo post pubblicato dalla conduttrice de L'Isola dei famosi sul suo profilo Instagram, infatti, una fan l'ha accusata di essersi comportata in modo maleducato e villano.

"Buonasera, volevo far presente che al momento dello scatto della foto eravamo li e ti abbiamo riconosciuta", si legge nel commento di una fan lasciato sotto la foto di Ilary Blasi in cui si mostra sorridente e in bikini sulla spiaggia di Rio de Janeiro, "ci avrebbe fatto piacere avvicinarci e salutarti, ma il tuo labiale (non molto elegante) ci ha fatto capire che non era il caso e ci siamo allontanati".

Quindi la donna sottolinea un aspetto: "Ricordo che un personaggio pubblico è pubblico perché la gente lo ha fatto diventare tale, a volte per le capacità artistiche o professionali che riveste, a volte senza un perché". E conclude amara: "Sono rimasta delusa, non è mio intento denigrare od offendere nessuno". Un commento che ha a sua volta scatenato il popolo social, ma non una reazione della diretta interessata.