Ilary Blasi, "davvero enorme": l'incontro in alto mare che la sconvolge

Lontanissima dall'Italia e da quella Mediaset che sembra intenzionata a metterla ai margini. Si parla di Ilary Blasi, che si sta concedendo una vacanza in Brasile: dopo aver visitato Rio de Janeiro, via verso altre destinazioni. Il tutto viene ovviamente raccontato sul profilo Instagram della Blasi, foto dopo foto e story dopo story.

E l'ex di Francesco Totti, nelle ultime ore, ha vissuto un'esperienza davvero speciale. Si trovava infatti in mare aperto, a bordo di una barca, dove ad un certo punto ha avvistato una enorme balena. Avvistamento che ha ovviamente emozionato la conduttrice de l'Isola dei famosi, che ha documentato quanto accaduto nelle stories di Instagram.

"Eccola, è davvero enorme!", ha commentato Ilary Blasi postando la foto della balena. Un incontro molto ravvicinato, tanto che non serviva neppure il binocolo a cui spesso si ricorre in questo tipo di tour. Con tempismo, la Blasi è anche riuscita a riprendere con il suo smartphone gli attimi in cui il "bestione" faceva capolino dall'acqua. Diapositive e momenti davvero indimenticabili.