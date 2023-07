La Russa, il piddino Benifei: "Stupito per quel via vai a casa"

13 luglio 2023 a

a

a

Si parla del caso di Leonardo Apache La Russa da Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su Rete 4, nella puntata del 12 luglio e Brando Benifei del Partito democratico commenta così la chat tra la ragazza che ha denunciato per violenza sessuale il figlio del presidente del Senato e la sua amica. "Racconta che lei non ricorda, è stata drogata e utilizzata in un momento di difficoltà personale perché se non era capace di intendere non poteva dare il consenso per un rapporto sessuale come dice la giurisprudenza", premette il piddino.

A #zonabianca @brandobenifei del #PartitoDemocratico commenta la chat tra la ragazza che ha denunciato il figlio di La Russa per violenza sessuale e la sua amica. pic.twitter.com/Fg84eYFkGr — Zona Bianca (@zona_bianca) July 12, 2023

Che poi pretende che in casa del presidente del Senato non possano entrare gli amici dei figli. "Si tratta di una roba raccapricciante, terribile. Se ne occuperà la magistratura. Detto ciò, mi colpisce che nella casa del presidente del Senato ci sia un via vai di persone, un deejay, un amico, la ragazza", sottolinea Benifei. "Credo ci voglia più prudenza e più serietà da parte di chi oggi di fatto è il successore di Mattarella in caso di impedimento", conclude. "Mi colpisce la facilità con cui ci sono queste persone in questa casa...".