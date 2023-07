Maria De Filippi stravolge Amici? "Chi piazza al posto di Arisa e Todaro"

13 luglio 2023 a

Cambia tutto ad Amici? Stando alle ultime indiscrezioni sul talent di Maria De Filippi, importanti cambiamenti riguarderanno i professori della scuola più famosa d'Italia. “Grande fermento ad Amici! Emma, Alessandra ed Elena sarebbero in lizza per sostituire Todaro e Arisa. Ma potrebbe tornare di nuovo Veronica Peparini. È ancora tutto da decidere”, ha scritto l'esperto di gossip Amedeo Venza su Instagram. Il riferimento è a tre ex allieve del programma, Emma Marrone, Alessandra Amoroso ed Elena D'Amario, quest'ultima già presenza fissa nel corpo di ballo della trasmissione.

In realtà, però, non si sa ancora con certezza se Arisa e Todaro abbiano concluso la loro esperienza come professori ad Amici. Secondo i rumors, la cantante vorrebbe concentrarsi di più sulla musica e sulla sua carriera. Mentre su Todaro si è addirittura parlato di una discussione con la De Filippi. Un gossip che lo stesso Raimondo ha provato a smentire, parlando di un percorso meraviglioso vissuto nel programma. Praticamente certa, invece, la presenza di Lorella Cuccarini nel talent. È stata la conduttrice stessa a dire che sarà ancora presente nella prossima edizione. Sicuri sarebbero anche i posti di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nulla di certo, invece, su Emanuel Lo.