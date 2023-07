Aurora Ramazzotti, incidente in piscina: ora è "sparita"

13 luglio 2023 a

Il silenzio social di Aurora Ramazzotti è durato un paio di giorni, dopo che era iniziato per un motivo un po’… insolito. Tutto è partito dalla fobia per gli insetti, soprattutto nei confronti di api, calabroni e vespe: nulla di strano, si tratta di una paura piuttosto comune, ma il fatto curioso riguarda l’associazione di questa fobia alla “disintossicazione” dal cellulare negli ultimi due giorni.

L’influencer ha spiegato ai suoi fan che cos’è successo e perché è sparita: “Stavo facendo il bagno in piscina e avevo il telefono in mano, non chiedetemi perché, non lo farò mai più nella mia vita, e ad un certo punto è passato un calabrone gigante che era più simile ad un elicottero. Ho la fobia, mi sono spaventata e sono andata sott'acqua per evadere. Ero convinta che il telefono fosse resistente all'acqua e invece no”. Di conseguenza la Ramazzotti ne ha approfittato per sperimentare come si vive senza social.

Per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è trattato di una sorta di “disintossicazione”, dato che è stata assente per un paio di giorni. Il verdetto è che senza social non si sta affatto male: “Non ho ancora voglia di riprendere whatsapp in mano”, ha confidato l’influencer.