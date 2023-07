Aurora Ramazzotti, l'annuncio sullo zaino smarrito: "E' stato ritrovato ma..."

12 luglio 2023 a

"Volevo aggiornarvi sullo zaino gate e dirvi che è stato ritrovato": Aurora Ramazzotti lo ha detto ai suoi follower su Instagram. Un paio di giorni fa, infatti, come raccontato da lei stessa sempre sui social, aveva perso il suo zaino marrone su un treno Italo. Per questo aveva rivolto un appello ai suoi seguaci, chiedendo a chi stesse viaggiando su quel treno in quel momento se riuscisse a recuperarlo.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, però, ha frenato subito l'entusiasmo: "Poi vi racconto meglio quando arriverà, non cantiamo vittoria troppo presto". Non è ancora detta l'ultima parola, insomma. Anche se alla fine ha aggiunto: "Però c'è ancora speranza nel mondo". Per sapere in che condizioni verrà restituito lo zainetto, non resta che aspettare che arrivi a destinazione. Aurora lo aveva perso sul treno di ritorno da Roma, dove lo scorso fine settimana ha fatto da damigella al matrimonio di Francesca De Stefano e Santo Versace. Spiegando ai suoi fan cosa c'era all'interno dello zainetto, la Ramazzotti aveva detto: "Dentro ci sono due miei beauty su uno dei quali c'è scritto Aury e ci sono le foto del matrimonio di Francesca e Santo. Quindi è indiscutibilmente mio".