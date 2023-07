Aurora Ramazzotti, appello disperato: "L'ho smarrito, confido in voi"

10 luglio 2023 a

Piccolo imprevisto per Aurora Ramazzotti: l'influencer, nonché figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha fatto sapere ai suoi follower di aver smarrito lo zaino in treno. E così nelle sue stories di Instagram ha rivolto un appello ai suoi fan chiedendo loro di aiutarla a recuperare lo zaino dimenticato nel salotto di un treno Italo tra Roma e Milano.

"Ciao amici, faccio un appello perché credo nel potere dei social - ha spiegato la Ramazzotti nelle sue stories Instagram -. Se c'è qualcuno che sta viaggiando in treno tra Milano e Roma: abbiamo smarrito uno zaino marrone con dentro due miei beauty su uno dei quali c'è scritto Aury e ci sono le foto del matrimonio di Francesca e Santo". Il riferimento è a Francesca De Stefano e Santo Versace, alle cui nozze ha partecipato ieri insieme al compagno Goffredo Cerza, alla migliore amica Sara Daniele e alla madre Michelle. "Quindi indiscutibilmente mio - ha continuato l'influencer riferendosi allo zaino -. Su un treno Italo". "Se state viaggiando e lo trovate scrivetemi: all'interno del salottino", ha poi specificato il fidanzato Goffredo. E infine l'ultimo accorato appello: "Se siete in questa situazione scrivetemi in direct. Confido in voi!".