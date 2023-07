Wanda Nara in ospedale: "Ricoverata d'urgenza, faccenda seria"

14 luglio 2023 a

a

a

Attimi di apprensione per Wanda Nara. La moglie, nonché agente di Mauro Icardi, sarebbe stata ricoverata d'urgenza. A rivelarlo il programma tv argentino secondo cui Wanda sarebbe stata portata in ospedale in Argentina. L'imprenditrice avrebbe accusato dei forti dolori addominali che l'avrebbero spinta a cancellare tutti gli impegni di lavoro, tra cui un importante servizio fotografico e un viaggio a Milano.

300mila euro per questa... roba: Wanda Nara, una cosa da pazzi | Guarda

Il tutto sarebbe accaduto lscorso mercoledì, quando il calciatore ha portato la 36enne al Sanatorio De Los Arcos di Buenos Aires, dove sarebbe rimasta ricoverata per un giorno intero. La conduttrice di MasterChef Argentina sarebbe stata sottoposta a tutti gli accertamenti prima di essere dimessa. Su Twitter il giornalista Angel de Brito ha affermato: "La faccenda di Wanda è seria, indagheremo". Anche "Icardi - rivelano - sarebbe piuttosto angosciato per Wanda".

"Capito perché Icardi...": Wanda Nara, il video hot che fa girare la testa | Guarda

Alicia Barbasola, la moglie di Andres Nara, il padre di Wanda, ha però tranquillizzato su Instagram: "È stata dimessa, nulla di grave". Al momento né Nara né Icardi hanno fatto sapere nulla. Si attende dunque una conferma o una smentita sull'accaduto. I due, comunque, dopo la crisi coniugale, sembrano tornati più uniti che mai. Lo dimostra uno degli ultimi scatti che li vede insieme nel letto.